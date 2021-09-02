Esra Erol'da şoke eden anlar... 6 kez evden kaçan canlı yayında herkesi şaşırttı
Esra Erol yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Programa konu olan ilginç olaylar yine milyonları ekrana topladı.
Esra Erol'da'nın dünkü canlı yayınında da yine inanılmaz bir olay yaşandı.
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Programa katılan İsa Bey, eşi Göknur Hanım'ın sürekli evden kaçtığını anlattı.
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Eşinin kendisine dönmesini istemeyen İsa Bey, tek derdinin boşanıp kızını almak olduğunu açıkladı.
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İddiaların odağındaki genç kadın ise dün sunucu Esra Erol'un isteği üzerine canlı çıktı.
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