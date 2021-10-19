Esra Erol'da şoke eden iddialar! ''Evleri Meryem yaktı''
Eşinin çocuklarını göstermediği iddiasıyla Esra Erol'un programına başvuran Meryem Öksüz, eşiyle canlı yayında yüzleşti. Programa telefonla katılan görümce ise şoke eden suçlamalarda bulundu.
Yusuf Öksüz'le dört senedir çalkantılı bir evlilik içinde olan Meryem Öksüz, çocuklarının kendisinden alındığını iddia etti. Genç kadın, eşinin kendisine 'deli muamelesi' yaptığını söyledi.
"KANDIRILMADIM, ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"
Evliliğinin ilk günlerinden bu yana şiddete maruz kaldığını anlatan Meryem Öksüz, "Eşim bana bıçak çekti, beni sürekli dövdü. Silahla tehdit etti" dedi.
Her seferinde bunların tekrarlanmayacağına dair söz alarak eve döndüğünü ifade eden Öksüz, eve dönme sebebinin çocukları olduğunu dile getirdi. Öksüz, "Aslında kandırılmadım, çocuklarımın annesiz ya da babasız büyümesini istemedim" dedi.
Yusuf Öksüz'le evlenmeden önce ailesinin gözünü boyadığını açıklayan Meryem Öksüz, ailenin hiçbir vaadini yerine getirmediğini anlattı. Bilezik, ayrı ev, düğün, gelinlik gibi vaatlerin karşılanmadığını dile getiren genç kadın, düğün öncesi makyajı için kuaföre dahi götürülmediğini söyledi.