Esra Erol'da şoke eden iddialar! ''Evleri Meryem yaktı''

Her seferinde bunların tekrarlanmayacağına dair söz alarak eve döndüğünü ifade eden Öksüz, eve dönme sebebinin çocukları olduğunu dile getirdi. Öksüz, "Aslında kandırılmadım, çocuklarımın annesiz ya da babasız büyümesini istemedim" dedi.