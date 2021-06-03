Esra Erol'da yüzleşen çift programa damga vurdu: 1 hafta önce ayağımın altını öpüyordun
Kendisinden 15 yaş küçük eşi Suat Sarı'dan aldattığı gerekçesiyle boşanmak isteyen Fatoş Sarı, soluğu Esra Erol'un programında aldı. Canlı yayında yüzleşen çiftten Suat Sarı, eşinin adını döveme yaptırdığını ve pişman olduğunu dile getirdi. Fatoş Sarı'nın ''1 hafta önce ayağımın altını öpüyordun'' sözleri programa damga vurdu.
Esra Erol'da programına başvuran Fatoş Sarı, kendisinden 15 yaş küçük eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatlarına başka bir kadının girmesiyle aralarının bozulduğundan bahsetmişti.
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Eşi Suat’ı hala çok sevdiğini belirten Fatoş, eşinin kendisini defalarca aldattığını da iddia etti. Fatoş Sarı, dün yayınlanan canlı yayında eşi Suat Sarı ile ikinci kez yüzleşti.
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Boşanma konusunda kararsız kalan Fatoş, "Ben asla boşanmayacağım. Onun Sevgi ile evlenmesine izin vermeyeceğim” diyerek son kararını açıkladı. Bu karar ise herkesi şaşkına çevirdi.
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Öte yandan Fatoş, iki sene önce boşanacakken eşinin korkup annesi ile gelerek af dilediğini iddia etti. Yayında kocasının kendisini yarabandı gibi kullandığını belirterek gözyaşlarına boğuldu.
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