Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası, canlı yayında gözaltı
ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'da adlı programdaki kayınvalide ile damadı arasındaki mide bulandıran yasak aşk infial yaratmıştı. Gündüz kuşağındaki skandal yayın sonrasında önce RTÜK ardından da savcılık devreye girdi ve şüpheli "damat" ve "kaynana" canlı yayında gözaltına alındı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve televizyon ekranlarındaki gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren programlardan biri olan Esra Erol'da bir kez daha mide bulandıran bir haber ile ekranlardaydı. 21 yaşındaki Cuma D., engelli raporu bulunan Dilek Ş. ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.
Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Ş. ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı.
Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Ş. ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Ş.'in nişanlısı Cuma D.'yi kaçırdığı söyledi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında işlenen içerikle ilgili kamuoyundan gelen tepkilerin ardından inceleme başlatıldığını duyurdu.