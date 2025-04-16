Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın sonrası damat ve kayınvalide tutuklandı

ATV ekranlarında yayınlanan ve televizyon ekranlarındaki gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren programlardan biri olan Esra Erol'da bir kez daha mide bulandıran bir haber ile ekranlardaydı. 21 yaşındaki Cuma D., engelli raporu bulunan Dilek Ş. ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Ş.'nin evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.



