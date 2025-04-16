Esra Erol'daki rezalette ikinci perde... Babası uyarmış: ''Oğlum sapıktır, evinde yatırma!''
Türkiye'de televizyon ekranlarında gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren kadın programlarından "Esra Erol'da"da ortaya çıkan damadıyla yaşadığı ilişkiden 3 aylık hamil olduğu ortaya çıkan kayınvalide rezaletiyle ilgili şimdi de damadın babasının daha önce "oğlum sapıktır, evinde yatırma" dediği bilgisine ulaşıldı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve televizyon ekranlarındaki gündüz kuşağını korku filmi kuşağına çeviren programlardan biri olan Esra Erol'da bir kez daha mide bulandıran bir haber ile ekranlardaydı. 21 yaşındaki Cuma D., engelli raporu bulunan Dilek Ş. ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.
Güldane ile Cuma'nın uygunsuz anlarına tanık olan Dilek Ş. ise katıldığı canlı yayında annesi ve nişanlısı tarafından şiddet gördüğünü açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Ş. ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Ş.'in nişanlısı Cuma D.'yi kaçırdığı söyledi. Olayın ardından yayın ihbar kabul edildi.
Emniyet güçleri Cuma ile Güldane’yi canlı yayında gözaltına aldı.
İkili, Dilek'e uyguladıkları iddia edilen tehdit ve şiddet nedeniyle karakola götürüldü.
Ancak Türkiye'nin midesini bulandıran çarpık ilişki rezaletinde yeni bir perde daha açıldı.