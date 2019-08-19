Esra Erol'un programı ne zaman başlayacak?
Esra Erol ATV'deki programıyla izleyicinin beğenisini kazanırken, başarılı çalışmalarıyla gönüllerde taht kurdu. Yaz tatiline çıkan Esra Erol'un hayranları programın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
Esra Erol ATV'deki programıyla izleyicinin beğenisini kazanırken, başarılı çalışmalarıyla gönüllerde taht kurdu. Yaz tatiline çıkan Esra Erol'un hayranları programın ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı.
İnternet dünyasında aranmaya başlanan Esra Erol'un programı ne zaman başlayacak? çalışması büyük yankı uyandırdı. Esra Erol hayranları sosyal medyadan binlerce mesaj attı. Peki Esra Erol'un programı ne zaman başlayacak?
Esra Erol programının yeni sezonuyla ilgili merak edilen detay Caner Toygar'dan geldi. Programdan bir video yayınlayan Toygar, yeni sezon tarihini verdi. Esra Erol yeni sezona programına ATV ekranında 2 Eylül Pazartesi günü merhaba diyecek