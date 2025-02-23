Esrarengiz koku bir ilçeyi karıştırdı: Panik yaratan kokunun kaynağı belli oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, paniğe neden oldu. Kokunun kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde kokunun, Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasından yayıldığı belirlendi.
Kaynak: DHA
Çorlu’da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı.
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Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu.
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti.
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Bir AVM’de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti.
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