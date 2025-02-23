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Esrarengiz koku bir ilçeyi karıştırdı: Panik yaratan kokunun kaynağı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, paniğe neden oldu. Kokunun kaynağının bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde kokunun, Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasından yayıldığı belirlendi.

Kaynak: DHA
Esrarengiz koku bir ilçeyi karıştırdı: Panik yaratan kokunun kaynağı belli oldu - Resim: 1

Çorlu’da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu, ilçeyi etkisi altına aldı. 

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Esrarengiz koku bir ilçeyi karıştırdı: Panik yaratan kokunun kaynağı belli oldu - Resim: 2

Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu. 

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Esrarengiz koku bir ilçeyi karıştırdı: Panik yaratan kokunun kaynağı belli oldu - Resim: 3

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti.

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Esrarengiz koku bir ilçeyi karıştırdı: Panik yaratan kokunun kaynağı belli oldu - Resim: 4

Bir AVM’de bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti. 

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