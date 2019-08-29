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  3. 29 Ağustos 2019 14:33

Esrarengiz kutu polisi alarma geçirdi

Marmaris'te çevre temizliği yapan belediye personeli, kayalar arasında poşete konulmuş halde küçük bir kutu buldu. Kutunun içinden dişler, bir tutam saç ve çeşitli fotoğraflar çıktı. Kutu, polis ekiplerine teslim edildi.

Esrarengiz kutu polisi alarma geçirdi

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi'nde çevre temizliği yaptı. Çevre temizliği sürerken, kayaya sıkıştırılmış naylon poşet içinde teneke kutu bulundu.

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Esrarengiz kutu polisi alarma geçirdi

Kutuyu açan ekipler, içinden çıkanlara şaşırdı. Kutunun içinden Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde çekilmiş fotoğraflar, plastik eldiven içine sarılmış vaziyette 2'si azı 4 diş ve bir tutam saç teli bulundu.

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Esrarengiz kutu polisi alarma geçirdi

Çağrılan polis ekiplerine, kutu ve içindekiler teslim edildi.

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Esrarengiz kutu polisi alarma geçirdi

Polis, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu düşünülen kutunun sahibini araştırmaya başladı.

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