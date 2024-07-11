Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı
Karaman'da bir kişi, kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı.
Karaman'da Yavuz T. (31), iddiaya göre saat 07.00 sıralarında eski kız arkadaşı Seher İ.'in (23) Larende Mahallesi 578 Sokak'taki evine gitti.
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Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İ. ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.
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Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralı İ. ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İ., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
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