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  4. Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı

Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı

Karaman'da bir kişi, kapıyı açan olmayınca balkondan evine girdiği eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı.

Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı - Resim: 1

Karaman'da Yavuz T. (31), iddiaya göre saat 07.00 sıralarında eski kız arkadaşı Seher İ.'in (23) Larende Mahallesi 578 Sokak'taki evine gitti.

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Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı - Resim: 2

Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İ. ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı - Resim: 3

Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


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Esvki sevgili dehşet saçtı: Eski kız arkadaşını ve yanında gördüğü erkeği bıçakladı - Resim: 4

Yaralı İ. ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İ., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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