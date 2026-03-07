Etiler'de önce kundaklama sonra infaz dehşeti: ''Biz yakarsak söndüremezler''
İstanbul Etiler'de bir eğlence mekanı benzin dökülerek kundaklandı. Mekan sahibi Y.D. ise olayın ertesini günü evinin önünde aracına bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın azmettiricisinin, Y.D.'nin bir süre önce işten çıkardığı güvenlik görevlisi olduğu iddia edildi.
Olay, 2 Mart Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının girişinde yangın çıktı.
Alevleri gören çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, mekanın girişinin benzin dökülerek ateşe verdiğini tespit etti.
BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin mekanın girişini benzin dökerek ateşe verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine ileriye ve geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra taksiye bindiklerini daha sonra da korsan taksiye binerek Bağcılar’a gittiklerini tespit etti. Şüphelinin kimliklerini de tespit eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A. (18) ve S.M.’yi (18) yakaladı.
'150 BİN LİRAYA İŞİ ALDIM'
Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeli alınan şüphelilerden M.A. yabancı bir numaranın bir sohbet uygulaması üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu, olayı gerçekleştirmem için 150 bin lira karşılığında işi aldığını söylediği öğrenildi. Ancak M.A.‘nın olaydan sonra parayı alamadığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ayrıca eğlence mekanını ateşe verdiği benzini ise bir motosikletin deposundan çekerek temin ettiği öğrenildi.