Etiler'de önce kundaklama sonra infaz dehşeti: ''Biz yakarsak söndüremezler''

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin mekanın girişini benzin dökerek ateşe verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine ileriye ve geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra taksiye bindiklerini daha sonra da korsan taksiye binerek Bağcılar’a gittiklerini tespit etti. Şüphelinin kimliklerini de tespit eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A. (18) ve S.M.’yi (18) yakaladı.