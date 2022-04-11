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Etkisi devam ediyor: Mardin toza büründü

Mardin'de Suriye kaynaklı toz taşınımının etkisi devam ediyor. Kentte etkili olan toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Etkisi devam ediyor: Mardin toza büründü - Resim: 1

Mardin`de özellikle sınıra yakın ilçelerde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen Suriye kaynaklı toz taşınımı sonucu görüş mesafesi düştü.

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Etkisi devam ediyor: Mardin toza büründü - Resim: 2

Merkez Artuklu, Nusaybin ve Kıızıltepe ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

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Etkisi devam ediyor: Mardin toza büründü - Resim: 3

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

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Etkisi devam ediyor: Mardin toza büründü - Resim: 4

Meteoroloji 5 gün önce yurdun doğu kesimlerinde iki gün boyunca Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğini söylemişti.

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