Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı
Ege'deki Yunanistan'ın Santorini adası merkezli deprem fırtınası nedeniyle gözler Santorini adasındaki yanardağa çevrilmişken İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlarından Etna'nın kül ve lav püskürtmeye başladı.
Kaynak: DHA
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna Yanardağı'nda son günlerdeki volkanik hareketlilik sürüyor.
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Yanardağın güneydoğu kraterinin püskürttüğü küllerin 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.
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Yükselen kül bulutu nedeniyle Ada'nın etrafındaki hava sahasının belli bölümlerinin uçuşa kapatıldığı kaydedildi.
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