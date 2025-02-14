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Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı

Ege'deki Yunanistan'ın Santorini adası merkezli deprem fırtınası nedeniyle gözler Santorini adasındaki yanardağa çevrilmişken İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlarından Etna'nın kül ve lav püskürtmeye başladı.

Kaynak: DHA
Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı - Resim: 1

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlarından Etna Yanardağı'nda son günlerdeki volkanik hareketlilik sürüyor.

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Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı - Resim: 2

Yanardağın güneydoğu kraterinin püskürttüğü küllerin 2 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

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Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı - Resim: 3

Yükselen kül bulutu nedeniyle Ada'nın etrafındaki hava sahasının belli bölümlerinin uçuşa kapatıldığı kaydedildi.

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Etna Yanardağı kül ve lav püskürtmeye başladı - Resim: 4
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