  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Etna Yanardağı yeniden hareketlendi

Etna Yanardağı yeniden hareketlendi

İtalya'nın güneyinde yer alan aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi.

1 / 8

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), dün sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.

2 / 8

Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.

3 / 8

Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.

4 / 8