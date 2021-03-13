Etna Yanardağı yeniden hareketlendi
İtalya'nın güneyinde yer alan aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe bugün yenisi eklendi.
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İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), dün sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.
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Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.
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Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.
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