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Etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu

Eskişehir'de sokakta yürüyen çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından sırt çantasını savurarak kurtuldu.

Kaynak: DHA
Etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu - Resim: 1

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi’nde sokakta yürüyen çocuğun etrafını başıboş köpekler sardı. 

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Etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu - Resim: 2

Bir süre duvar kenarında yürüyen çocuk, köpekler üzerine doğru gelince park halindeki otomobilin arkasında saklandı, ardından da sırt çantasını çıkarıp savurarak kurtuldu.

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Etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu - Resim: 3

O anlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerden kurtulan çocuğun yanına bir kişinin geldiği ve birlikte sokaktan ayrıldıkları görüldü. (DHA)

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Etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu - Resim: 4
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