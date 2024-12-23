Etrafını saran başıboş köpeklerin saldırısından böyle kurtuldu
Eskişehir'de sokakta yürüyen çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından sırt çantasını savurarak kurtuldu.
Kaynak: DHA
Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi’nde sokakta yürüyen çocuğun etrafını başıboş köpekler sardı.
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Bir süre duvar kenarında yürüyen çocuk, köpekler üzerine doğru gelince park halindeki otomobilin arkasında saklandı, ardından da sırt çantasını çıkarıp savurarak kurtuldu.
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O anlar, sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeklerden kurtulan çocuğun yanına bir kişinin geldiği ve birlikte sokaktan ayrıldıkları görüldü. (DHA)
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