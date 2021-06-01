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  4. Ev alacaklar dikkat ! Yatırımlık ev nereden alınır ?

Ev alacaklar dikkat ! Yatırımlık ev nereden alınır ?

Konut yatırımına ilgi devam ederken, Türkiye'de yatırımda en karlı iller sıralandı. Ülkemizde yılın ilk 5 ayında 359 bin adet konut satışı yapılırken, konut fiyatları da son 1 yıllık zaman diliminde yüzde 31'i aşan değerleme kaydetti.

Endeksa'nın Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, konut yatırımına ilgi devam ediyor. İlk 5 ayda ülke genelinde yaklaşık 359 bin adet konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi.

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Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 lira, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 lira olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.

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En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi (amortisman) en kısa kentler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

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Gaziantep'te 19 yıl olarak ölçülen süre; Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova'da 20, Bursa, Adana, Sakarya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 21, İstanbul, Konya, Hatay, Samsun ve Çanakkale'de 22, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Malatya'da 23 yıl olarak kayıtlara geçti.

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