Ev alacaklar dikkat ! Yatırımlık ev nereden alınır ?
Konut yatırımına ilgi devam ederken, Türkiye'de yatırımda en karlı iller sıralandı. Ülkemizde yılın ilk 5 ayında 359 bin adet konut satışı yapılırken, konut fiyatları da son 1 yıllık zaman diliminde yüzde 31'i aşan değerleme kaydetti.
Endeksa'nın Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, konut yatırımına ilgi devam ediyor. İlk 5 ayda ülke genelinde yaklaşık 359 bin adet konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi.
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 lira, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 lira olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.
En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi (amortisman) en kısa kentler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi.
Gaziantep'te 19 yıl olarak ölçülen süre; Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova'da 20, Bursa, Adana, Sakarya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 21, İstanbul, Konya, Hatay, Samsun ve Çanakkale'de 22, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Malatya'da 23 yıl olarak kayıtlara geçti.