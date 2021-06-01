Ev alacaklar dikkat ! Yatırımlık ev nereden alınır ?

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 lira, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 lira olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.