Ev fiyatları aldı başını gidiyor! İşte taşı toprağı altın olan il ve ilçeler
Konut fiyatlarındaki yükseliş devam ederken metrekare fiyatının en çok arttığı il ve ilçeler belli oldu. İşte en değerli il ve ilçeler...
Türkiye'de konut fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 145,5, reel olarak ise yüzde 41,1 oranında arttı.
Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre listenin zirvesinde yer alan İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden konut metrekare (M2) fiyatları 50 bin TL bandına yaklaştı. İl bazında ise listenin başında yer alan Muğla'da ise konut metrekare değeri 19 bin lira oldu.
İşte konut M2 değerinde en fazla artış gösteren ilçeler...
İstanbul - Beşiktaş M2 fiyatı: 47 bin 917 TL
İstanbul - Sarıyer M2 fiyatı: 37 bin 660 TL