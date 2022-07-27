Ev fiyatları aldı başını gidiyor! İşte taşı toprağı altın olan il ve ilçeler

Türkiye'de konut fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre konut fiyat endeksi, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 145,5, reel olarak ise yüzde 41,1 oranında arttı.



Yılın ilk altı ayına ilişkin yayımlanan son rapor da bu artış grafiğini çok net bir şekilde gözler önüne seriyor.