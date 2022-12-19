Ev fiyatları uçtu! İstanbul Miami ile yarışıyor

İstanbul'da dar gelirliler için ev sahibi olmak neredeyse bir hayal haline geldi. Konut fiyatlarının yüzde 226 zamlanmasıyla metre kare fiyatı 8 bin liradan 26 bin 637 liraya yükseldi. Hal böyle olunca İstanbul’da 3+1 ev fiyatı dünya metropolleriyle aynı oranı yakaladı.