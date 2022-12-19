Ev fiyatları uçtu! İstanbul Miami ile yarışıyor
İstanbul'da bir yılda konut fiyatlarına gelen yüzde 226'lık artış, ev fiyatlarını dünya metropolleri ile yarışır hale getirdi.
İstanbul'da dar gelirliler için ev sahibi olmak neredeyse bir hayal haline geldi. Konut fiyatlarının yüzde 226 zamlanmasıyla metre kare fiyatı 8 bin liradan 26 bin 637 liraya yükseldi. Hal böyle olunca İstanbul’da 3+1 ev fiyatı dünya metropolleriyle aynı oranı yakaladı.
Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre; İstanbul’da konut metrekare fiyatı bir yılda yüzde 226 artışla 8 bin 169 liradan 26 bin 637 liraya (1.428 dolar) yükselirken artık İstanbul’da 3+1 ev fiyatına Liverpool, Miami gibi şehirlerde müstakil ev almak mümkün.
Yerli yatırımcının rotası kira zammı sınırlaması ve krediye erişimlerin zorlaşması nedeniyle yurtdışına yöneliyor.
Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, İstanbul’da özellikle bazı yeni projelerde “yabancıya satma” hayaliyle şişirilmiş fiyatlar görüldüğünü belirtti.