Ev hanımıydı şimdi 6 ülkeye çikolata satıyor !

6 yıldır sektörde olduğunu ve işlerini kardeşleriyle birlikte yürüttüğünü anlatan Yıldız, “Nikah şekeri, bebek şekeri, isteme çikolatası, kına malzemeleri, kına organizasyonu üzerine iş yapmaktayız. Yoğun bir iş tempomuz var. Müşteri memnuniyeti bizim için önceliklidir. Müşteri buradan memnun ayrıldığı zaman bu şekilde yorgunluğumuzu atıyoruz. Her kesimden müşterimiz var. Bu alanda da kadınlara destek oluyorum. Eve ek iş veriyoruz. Çevrede bulunan şehirler dışında yurt dışına da gönderiyoruz. Kadın olduğum için çevreden olumlu tepkiler alıyorum” dedi.