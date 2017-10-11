Ev hanımıydı şimdi 6 ülkeye çikolata satıyor !
Batman'da bir ev hanımı ve ailesi, KOSGEB yardımıyla 6 yıl önce açtığı iş yerinden 6 ülkeye çikolata ihracatı yapıyor.
Batman’da Neşe Yıldız adlı ev hanımı, ailesi ve KOSGEB desteğiyle 6 yıl önce açtığı iş yerinden, 6 ülkeye çikolata ihraç ediyor.
Batman’da iki çocuk annesi Neşe Yıldız, 6 yıl önce KOSGEB ve ailesinden aldığı destekle iş yeri açtı. İş yerinde ithal ettiklerinin yanı sıra yaptığı el yapımı çikolataları satan Yıldız, kısa sürede dünyaya açıldı.
Antalya, Manavgat, Şanlıurfa ve Batman’da aile şirketleri bulunan Yıldız, Amerika, Almanya, Avustralya, Londra, Mısır ve Erbil’e çikolata ihraç etmeye başladı.
6 yıldır sektörde olduğunu ve işlerini kardeşleriyle birlikte yürüttüğünü anlatan Yıldız, “Nikah şekeri, bebek şekeri, isteme çikolatası, kına malzemeleri, kına organizasyonu üzerine iş yapmaktayız. Yoğun bir iş tempomuz var. Müşteri memnuniyeti bizim için önceliklidir. Müşteri buradan memnun ayrıldığı zaman bu şekilde yorgunluğumuzu atıyoruz. Her kesimden müşterimiz var. Bu alanda da kadınlara destek oluyorum. Eve ek iş veriyoruz. Çevrede bulunan şehirler dışında yurt dışına da gönderiyoruz. Kadın olduğum için çevreden olumlu tepkiler alıyorum” dedi.