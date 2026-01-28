Ev kadınları ve esnafın ardından işsiz vatandaşla yapılan seçim anketi sonuçları da açıklandı
ORC Araştırma 2026 yılında gerçekleştirdiği seçim anketlerini peşpeşe açıklamaya devam ediyor. Daha önce esnaf ve ev kadınlarına "bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" sorusunu yönelten ORC Araştırma bu sefer de işsiz seçmenle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, Ocak ayında 26 ilde esnaf, ev kadınları ve işsiz seçmenlerle gerçekleştirdiği ''Bu pazar seçim olsa hangi partiye o verirsiniz?'' anketlerinin sonuçlarını açıkladı.
ESNAFLARIN SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
20-22 Ocak tarihleri arasında bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan anketin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34.3 ile birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise bu ankette yüzde 29.4 ile ikinci sırada kaldı.
EV KADINLARININ SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
ORC Araştırma, ev kadınlarına da siyasi parti oy tercihlerini sordu. 26 ilde 780 ev kadınının katıldığı anketin sonuçlarında ise CHP yüzde 34.9 oyla birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 32'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.
İŞSİZ SEÇMENİN SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ
ORC Araştırma, işsiz seçmenlere de siyasi parti oy tercihlerini sordu. 26 ilde 1540 işsiz seçmenin katıldığı anketin sonuçlarında ise CHP yüzde 33,2 oyla birinci parti oldu. AK Parti ise yüzde 27,6'lık oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.