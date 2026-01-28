Ev kadınları ve esnafın ardından işsiz vatandaşla yapılan seçim anketi sonuçları da açıklandı

ESNAFLARIN SİYASİ PARTİ OY TERCİHLERİ

20-22 Ocak tarihleri arasında bin 120 küçük ve orta ölçekli esnafla yapılan anketin sonuçlarına göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 34.3 ile birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise bu ankette yüzde 29.4 ile ikinci sırada kaldı.