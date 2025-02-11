Ev sahibi olmak hayal, kiracı olmak kabus: İstanbul'da kiralar tavan yaptı

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA KAÇ LİRA?

NTV'nin aktardığına göre, İstanbul genelinde 100 metrekarelik dairelerin ortalama fiyatı 26 bin 500 liraya çıktı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Asgari ücret 20 bin lira. kira ortalaması 26 bin 500 lira. Mantığa aykırı, geçinmek mantığa aykırı. Çok yüksek, emekli maaşına baktığımız zaman, asgari ücrete baktığımız zaman bir buçuk katına falan denk geliyor. İki oda bir salon şu an Mecidiyeköy'de 30 bin lira civarında. Yeteri kadar inşaat yapılmadığı için talep çok ama ev yok." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki en pahalı ilçeler sıralamasında Beşiktaş'ı Çekmeköy ve Sarıyer takip ediyor. Bu ilçelerde de kiralar 68 bin lirayı zorluyor.