Ev sahibinden helallik isteyen itfaiye erine şoke eden cevap!

İtfaiye eri, kedilerini bekleyen vatandaşa, "Kedileriniz çok sağlıklı, ben onları tutamadım; çok ürkmüş hayvanlar. Evinizde bir tane dahi duman yok ama sadece halılarınız biraz battı. Hakkınızı helal edin" dedi. İtfaiye erinin helallik istediği kadın ise, "Keşke kedilerimi getirseydiniz, o zaman hakkımı helal edecektim" şeklinde cevap verdi.