Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı
İstanbul Fatih'te film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık girişimi yaşandı. Evde kimsenin olmadığı sırada içeri giren şüpheliyi, telefonuna gelen bildirimle fark eden ev sahibi, güvenlik kamerası üzerinden hırsızı saniye saniye izledi. Çekmeceleri karıştıran hırsıza kameranın hoparlöründen "Çık oradan" diye seslenen ev sahibi, şüpheliyi panikletmeyi başardı. Hiçbir şey çalamadan kaçan hırsızın o anları kameraya yansıdı.
İstanbul Fatih’te 14 Mart Cumartesi gecesi yaşanan hırsızlık girişimi, akıllı güvenlik sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Seyit Ömer Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibinin dışarıda olmasını fırsat bilen bir şüpheli daireye girdi. Ancak hırsızın hesaba katmadığı bir detay vardı: Akıllı güvenlik kamerası.
Hırsızı cep telefonundan canlı izledi
Şüphelinin eve girmesiyle birlikte ev sahibinin cep telefonuna "hareket algılandı" bildirimi düştü. Hemen uygulamayı açan ev sahibi, hırsızın odalarda el feneriyle dolaştığını, vitrin ve çekmeceleri tek tek karıştırdığını izledi. Bir süre şüpheliyi takip eden ev sahibi, müdahale etmek için kameranın mikrofon özelliğini kullandı.
Kameradan gelen ses hırsızı şoke etti
Hırsız koltukların arasındaki çekmeceleri karıştırdığı sırada, kameranın hoparlöründen "Çık oradan!" sesi yükseldi. Neye uğradığını şaşıran hırsızlık şüphelisi, kısa süreli bir duraksamanın ardından büyük bir panik yaşadı. Yakalandığını anlayan şüpheli, hiçbir değerli eşyayı alamadan daireden hızla uzaklaştı.
Hırsızın odaya girişi, rahat tavırlarla eşyaları karıştırması ve ev sahibinin seslenmesiyle yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.