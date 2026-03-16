Ev sahibinden hırsıza ''uzaktan müdahale'' şoku! Neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Fatih’te 14 Mart Cumartesi gecesi yaşanan hırsızlık girişimi, akıllı güvenlik sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Seyit Ömer Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibinin dışarıda olmasını fırsat bilen bir şüpheli daireye girdi. Ancak hırsızın hesaba katmadığı bir detay vardı: Akıllı güvenlik kamerası.