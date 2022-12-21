Ev sahibinden kiracısına gece yarısı ''evimi boşaltın'' dayağı

Ev sahibinin akrabaları tarafından darbedildiğini iddia eden kiracı M.Ş. (26), 'Tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından şikayetçi oldu. M.Ş., "Bir yıl içerisinde üç kez kira zammı istediler. Üsküdar'da kiralar 10 bin TL olduğu için, ödediğimiz 2 bin 750 lira çok az geldi. Evden çıkmamız için gece yarısı bize saldırdılar. Yaklaşık 15 kişi evimize girip, bizi darbettiler. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından sürüklendi. Yere düştüm, üzerimden geçtiler. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor" dedi.