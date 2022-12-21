Ev sahibinden kiracısına gece yarısı ''evimi boşaltın'' dayağı
İstanbul Üsküdar’da kiracı ile ev sahibinin akrabaları arasında başlayan tartışma, apartman boşluğunda kavgaya dönüştü. İddialara göre ev sahibinin akrabaları gece yarısı gelip kiracıyı darp etti.
Üsküdar'da kiracı olarak yaşadıkları evden çıkarılmak istenen M.Ş. ve annesi S.Ş.'in, 11 Aralık Pazar gece yarısı, ev sahibinin akrabaları tarafından zorla evden çıkarılmaya çalışıldığı iddia edildi.
DHA'nın haberine göre Almanya'da yaşayan ev sahibinden, evi boşaltmak için süre istenmesine rağmen, aynı apartmanda yaşayan akrabalarının gece yarısı, anne ve kıza saldırdığı ileri sürüldü. Karakola giden Şimşek, ev sahibinin akrabalarından şikayetçi oldu. Ev sahibi ise iddiaları yalanlayarak, konuşmak istemediğini belirtti.
Ev sahibinin akrabaları tarafından darbedildiğini iddia eden kiracı M.Ş. (26), 'Tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından şikayetçi oldu. M.Ş., "Bir yıl içerisinde üç kez kira zammı istediler. Üsküdar'da kiralar 10 bin TL olduğu için, ödediğimiz 2 bin 750 lira çok az geldi. Evden çıkmamız için gece yarısı bize saldırdılar. Yaklaşık 15 kişi evimize girip, bizi darbettiler. Annem beni kurtarmaya çalışırken, saçından sürüklendi. Yere düştüm, üzerimden geçtiler. Psikolojik olarak iyi değilim, gözüme uyku girmiyor" dedi.
Kavga anlarını M.Ş.'in erkek kardeşi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, ev sahibinin akrabaları, M.Ş.'in annesi ile ev sahiplerinin damadı arasında ilişki olduğu iddiasıyla evi hemen boşaltmalarını istiyor. Daha sonra kavga çıkarken, görüntülerin devamında M.Ş., iddiaları kabul etmiyor.