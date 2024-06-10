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Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi

Karaman'da ev sahibinin evi boşalt demesine öfkelenen kiracı kadın, oturduğu evi ateşe verdi.

Kaynak: İHA
Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Resim: 1

Olay, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. 

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Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Resim: 2

İddiaya göre, İ.Y.'ye ait evde kiracı olarak oturan B.S. isimli kadın ev sahibinin evi boşalt demesine sinirlenerek oturduğu evi ateşe verdi.

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Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Resim: 3

 Kısa sürede alevlere teslim olan evi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi - Resim: 4

 Olayda yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

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