Evcil hayvan sahipleri için süre doluyor! 31 Aralık'tan sonra para cezası kesilecek

'ÇİP TAKILMAYAN HAYVANLARDA SEYAHAT SORUNLARI YAŞANABİLİR’

Sürenin dolmasına az bir süre kala konuya ilişkin merak edilenleri anlatan Veteriner Hekim Ece Nur Tunaman, “Altı aydan büyük hayvanlar için çip takma işlemi için verilen son tarih 31 Aralık 2025. Hayvan sahiplerimiz, bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmazsa hem yurt içi hem yurt dışı seyahatlerde sorun yaşayabilirler. Ayrıca veteriner kliniklerinde bazı hizmetlerden yararlanamayabilirler. Bu tarihten sonra çip taktırmak istediklerinde ise cezai işlem uygulanacak. Yönetmelik, kedi, köpek ve gelincikleri kapsıyor. Yeni yılda altı aydan küçük hayvanlara ceza olmadan çip takılmaya devam edilecek; ancak altı aydan büyük hayvanlarda ceza geçerli olacak. Para cezasının güncel tutarı henüz belli değil fakat ortalama 5-7 bin lira civarında olabilir" diye konuştu.