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  3. 21 Şubat 2020 20:59

Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !

Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile mücadele eden Çin'de yetkililer, bazı bölgelerde evlerde beslenen evcil hayvanları sahiplerinde zorla alarak öldürmeye başladı.

Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !

Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile mücadele eden Çin'de yetkililer, bazı bölgelerde evlerde beslenen evcil hayvanları sahiplerinde zorla alarak öldürmeye başladı.

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Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !

Çin'de yeni tip Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı. Ölümcül virüse karşı katı önlemler alan Çin'de virüsünü yayılma hızını etkilediği düşüncesiyle evcil hayvanlar öldürülmeye başlandı.

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Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !

Dehşete düşüren görüntüler Sichuan eyaletinden. Polis evlere girip ev sahiplerinden evcil hayvanlarını teslim etmelerini istedi.

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Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !

Hayvanlarını vermeyen ev sahiplerine karşı zor kullanan yetkililer, hayvanları evlerden aldı.

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