Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !
Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile mücadele eden Çin'de yetkililer, bazı bölgelerde evlerde beslenen evcil hayvanları sahiplerinde zorla alarak öldürmeye başladı.
Binlerce insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile mücadele eden Çin'de yetkililer, bazı bölgelerde evlerde beslenen evcil hayvanları sahiplerinde zorla alarak öldürmeye başladı.
Çin'de yeni tip Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı. Ölümcül virüse karşı katı önlemler alan Çin'de virüsünü yayılma hızını etkilediği düşüncesiyle evcil hayvanlar öldürülmeye başlandı.
Dehşete düşüren görüntüler Sichuan eyaletinden. Polis evlere girip ev sahiplerinden evcil hayvanlarını teslim etmelerini istedi.