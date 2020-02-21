Evcil hayvanlar gasp edilip öldürüldü !

Çin'de yeni tip Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 238'e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 633'ünün durumu ciddi olmak üzere 75 bin 465'e çıktı. Ölümcül virüse karşı katı önlemler alan Çin'de virüsünü yayılma hızını etkilediği düşüncesiyle evcil hayvanlar öldürülmeye başlandı.