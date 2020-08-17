Evde izolasyon ihlali cezası ne kadar ?

İZOLASYON TEDBİRLERİ NELER? Genelgede, valiliklerce alınması gereken izolasyon tedbirleri şöyle sıralandı: - Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak. - Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.