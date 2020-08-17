Evde izolasyon ihlali cezası ne kadar ?
İçişleri Bakanlığı'nın İzolasyon Tedbirleri genelgesine göre, koronavirüs nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığı vali veya kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilecek.
EVDE İZOLASYON CEZASI NEDİR? Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemler başlatılacak.
İZOLASYON NE DEMEK? (Yalıtım) Hastalığın yayılmasını engellemek için hastaları sağlıklı bireylerden uzaklaştırma tekniği.
Genelgede evde izolasyona tabi tutulan Kovid-19 tanılı ya da temaslı bazı vatandaşların, acil işlerini gerekçe göstererek evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, sosyal hayata katılarak halk sağlığını ciddi anlamda riske attıkları tespit edildiğine vurgu yapıldı.
İZOLASYON TEDBİRLERİ NELER? Genelgede, valiliklerce alınması gereken izolasyon tedbirleri şöyle sıralandı: - Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak. - Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.