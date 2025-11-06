  1. Anasayfa
  4. Evde kanlı hesaplaşma! Silahlar çekildi; 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Olay, Gülabibey Mahallesi 31. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden husumetli iki grup arasında bir evde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde D.Ö. adlı kişinin başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. 

Yapılan çalışmalarda, çatışma sırasında olay yerinde bulunan 8 kişi, kısa sürede tespit edilerek saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

