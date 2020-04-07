Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı
Ukrayna Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, yurtdışından giriş yapanlara koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi.
Ukrayna Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, yurtdışından giriş yapanlara koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi.