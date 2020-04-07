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  3. 07 Nisan 2020 17:20

Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı

Ukrayna Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, yurtdışından giriş yapanlara koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi.

Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı

Ukrayna Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, yurtdışından giriş yapanlara koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi.

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Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı

Ancak, evine giden kişiyi, eşi içeri almadı.

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Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı

Geceyi sokakta geçiren vatandaş, ertesi sabah emniyet yetkililerine olayı anlattı.

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Evde karantinaya girmek istedi eşi eve almadı

Bunun üzerine emniyet yetkilileri, bu kişiyi karantinaya tabi olan fakat barınacak yeri olmayanların kaldığı bir sağlık merkezine gönderdi.

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