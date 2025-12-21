Evde katliam yapıp, çorba içmeye gittiği ortaya çıktı

EŞİNDEN TADİLAT İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

Cinayet şüphelisi A.S.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşi S.’den evlerinin tadilatı için yardım istediğini, ancak eşinin kendisine yardım etmeyip işe gittiğini ifade etti. Eşi eve dönünce aralarında tartışma çıktığını belirten A.S., “Bu sırada eşim bağırınca M.A. eve geldi. Kapıyı açıp açmadığımı hatırlamıyorum. M. evdeyken 'sen benim kocam değilsin, namussuzsun''' dedi.