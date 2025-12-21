Evde katliam yapıp, çorba içmeye gittiği ortaya çıktı
Adıyaman'da eşi ile bacanağını tabancayla vurarak öldüren A.S.'nin, çifte cinayetin ardından çorba içmeye gittiği ortaya çıktı.
Olay, 10 Aralık'ta akşam saatlerinde Aşağı Sarhan Mahallesi'nde meydana geldi. Boyacılık yapan A.S. (54) ile eşi S.S. (47) ve bacanağı M.A. (55) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S., tabancayla eşi ve bacanağına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, eve girdiğinde S. S. ve M.A.'ın yerde kanlar içindeki cesetleriyle karşılaştı. S. ve A.'nın cenazeleri, Besni Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
OTELDE YAKALANDI
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen A.S.'nın, olayın ardından motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis, otele düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan A.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
EŞİNDEN TADİLAT İÇİN YARDIM İSTEMİŞ
Cinayet şüphelisi A.S.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olay günü eşi S.’den evlerinin tadilatı için yardım istediğini, ancak eşinin kendisine yardım etmeyip işe gittiğini ifade etti. Eşi eve dönünce aralarında tartışma çıktığını belirten A.S., “Bu sırada eşim bağırınca M.A. eve geldi. Kapıyı açıp açmadığımı hatırlamıyorum. M. evdeyken 'sen benim kocam değilsin, namussuzsun''' dedi.