Evde korkunç hata büyük bir patlamaya yol açtı! Yaralılar var...
Samsun’da tek katlı bir evde kaynar suya benzin dökülmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evde bulunan iki kişi kaynar suyun içine benzin döktü.
Benzinin kaynar suyla temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
