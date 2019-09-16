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  3. 16 Eylül 2019 17:45

'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar

Antalya'da evine yılanların yuva yaptığını ileri süren Dilek Dağcıoğlu, 3 çocuğuyla birlikte korkudan eve giremiyor. Evin çatısında uyuyan Dağcıoğlu ve çocukları, yetkililerden yardım bekliyor. .

'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan 3 çocuk annesi Dilek Dağcıoğlu, 2 yıldır kirada kaldığı evine son 1,5 aydır korkudan giremiyor.

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'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar

Daha önce ahır olarak kullanılan evinin ahşap zemininde siyah renkte irili, ufaklı yılanlar gördüğünü söyleyen Dağcıoğlu, korkudan mobilyalarını dışarı çıkarıp evinin önünde oturuyor, geceleri ise çocuklarıyla birlikte çatıda uyuyor.

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'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar

Daha önce belediye ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdiğini ancak ekiplerin gelip ilaçlamasına rağmen çözüm olmadığını aktaran Dağcıoğlu, maddi imkansızlıklar yüzünden de evden çıkmadığını belirtti.

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'Evde yılan var' korkusuyla 45 gündür damda uyuyorlar

Dağcıoğlu, yılanları ilk gördüğü an dışarıdan geldiklerini düşündüğünü, ancak daha sonra evin içerisinde birkaç kez daha karşılaşınca yuva yaptıklarını anladığını söyledi.

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