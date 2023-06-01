Evdeki Düşman filmi gerçek oldu: Evlat edindikleri çocuk, 22 yaşında çıktı!

"BİZİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI"

Natalia Grace Barnett'ın cüce olduğunu anlayan Barnett çifti "Çocuğun kasıklarında kıllar vardı ve regl olduğunu da saklıyordu. Sosyopat bir yetişkin olduğunu anladık" dedi. Çift, cüce tarafından ölüm tehdidi aldıklarını ifade ederken, "Bizi zehirlemeye çalıştı ve bir gece elinde bıçakla yatak odamıza girdi" korkunç bir iddiada bulundu.