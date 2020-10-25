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  3. 25 Ekim 2020 00:00

Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Eskişehir’de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., 2'nci kattaki dairesinin penceresinden eşyalarını sokağa fırlattı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince ikna edilen Ertan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Esen Sokak’taki apartmanın 2’nci katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A., ev eşyalarını pencereden sokağa fırlatmaya başladı. 

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Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Sokakta eşyaları görenler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sokağı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatan polis ekipleri, Ertan A.’yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. 

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Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

Bulunduğu evin kapısını kilitleyen Ertan A., bir süre sonra ikna olup, evden çıktı.

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Evdeki eşyaları pencereden sokağa attı

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Ertan A., sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

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