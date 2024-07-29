Evden 50 ton çöp çıkarılmıştı: O evin son hali görenleri şoke etti

Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. isimli şahıs tarafından evde çöplerin biriktirildiğini belirleyen ekipler, tüm odaları ağzına kadar çöple dolu olan 140 metrekarelik daireden yaklaşık 50 ton çöp çıkartmıştı.