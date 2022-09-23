Evden çalışmak mı, ofisten çalışmak mı? Microsoft'tan dev anket
Teknoloji devi Microsoft tarafından yapılan bir anket, patronların ve çalışanların evden çalışırken verimlilik konusunda aynı fikirde olmadığını ortaya koydu. 11 ülkede 20 binden fazla kişiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Microsoft CEO'su Satya Nadella, işyerlerinin pandemi öncesi çalışma alışkanlıklarına geri dönme ihtimalinin düşük olması nedeniyle çalışanlar ve yöneticiler arasındaki bu uyuşmazlığın çözülmesi gerektiğini söyledi
YÖNETİCİLERİN BEKLENTİLERİ İLE ÇALIŞANLARIN HİSLERİ ARASINDA KOPUKLUK VAR
Nadella, "Üretkenlik paranoyası olarak tanımladığımız şeyi aşmamız gerekiyor, çünkü sahip olduğumuz tüm veriler, çalışanların yüzde 80'inden fazlasının kendilerini evdeyken çok üretken hissettiklerini gösteriyor. Ancak, bu durum yöneticilerin beklentileri ile çalışanların hissettikleri arasında gerçek bir kopukluk olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.
Bununla birlikte hem Nadella hem de Microsoft'un sahibi olduğu LinkedIn'in CEO’su Ryan Roslansky, işverenlerin belki de tarihteki en büyük çalışma düzenindeki değişimle boğuştuğunu açıkladı.
LinkedIn'de paylaşılan tamamen uzaktan işlerin sayısı pandemi sırasında arttı,. ancak Roslansky, son zamanlarda bu tür ilanların düştüğünü söyledi.