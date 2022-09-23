Evden çalışmak mı, ofisten çalışmak mı? Microsoft'tan dev anket

YÖNETİCİLERİN BEKLENTİLERİ İLE ÇALIŞANLARIN HİSLERİ ARASINDA KOPUKLUK VAR

Nadella, "Üretkenlik paranoyası olarak tanımladığımız şeyi aşmamız gerekiyor, çünkü sahip olduğumuz tüm veriler, çalışanların yüzde 80'inden fazlasının kendilerini evdeyken çok üretken hissettiklerini gösteriyor. Ancak, bu durum yöneticilerin beklentileri ile çalışanların hissettikleri arasında gerçek bir kopukluk olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.