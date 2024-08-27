Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor
Türkiye'de fahiş fiyat krizinden çıkıp barınma krizine dönüşüp, ev sahipleri ile kiracılar arasında cinayete varan tartışmaların yaşanmasına neden olan krizde bir kadın daha ev sahibi tarafından icra yoluyla evden tahliye edildi. Evden çıkarılan kadın, 12 gündür bahçede yatıp, cami tuvaletini kullanıyor.
Antalya'da bir yıldır oturduğu evin kirasını tedavi gördüğü için 3 ay ödeyemeyen S.B. (39), icra yoluyla tahliye edildi. 12 gündür bahçedeki eşyalarının arasında uyuyan, komşularının yemek verdiği S.B., "Sokakta kaldım, mahalle camisinin tuvaletini kullanıyorum" dedi.
Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde oturan tekstil işçisi S.B., geçen yıl şubat ayında Aksoy Apartmanı'nın 2'nci katına taşındı. Eşinden ayrı 2 çocuğuyla birlikte yaşayan S.B., oturduğu ev için mülk sahibine 7 bin 500 lira kira ödedi.
Bir yılı dolan S.B.'nın kirası, 8 bin 750 lira oldu. 3 ay önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinde çalışamayan S.B., bu süreçte kirasını ödeyemedi. Kiracısını telefonla arayan Mahmut A., evi en hızlı şekilde tahliye etmesini söyledi.
Kirasını çalışamadığı için ödeyemediğini ancak en kısa sürede toplu şekilde ödeme yapacağını söyleyen S.B.'yı dinlemeyen ev sahibi, mahkemeye başvurarak evin tahliye sürecini başlattı.