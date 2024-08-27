Evden çıkarılan kiracı kadın, artık sokakta yaşıyor

Bir yılı dolan S.B.'nın kirası, 8 bin 750 lira oldu. 3 ay önce rahatsızlanan ve tedavi sürecinde çalışamayan S.B., bu süreçte kirasını ödeyemedi. Kiracısını telefonla arayan Mahmut A., evi en hızlı şekilde tahliye etmesini söyledi.