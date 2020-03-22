Evden çıkmadı, maden suyu isteğini polis karşıladı

Polislere teşekkür eden Ethem Koçak, "Biz başka su içemiyoruz. Maden suyu içiyoruz. Ben 48 sene yurt dışında kaldım. 112'yi aradım, polisler geldi. Sağ olsunlar milletimiz için çalışıyorlar. Dışarıya çıkmıyorum. Ben dün televizyonda izledim. Dışarıya çıkmıyorum. Vatandaşların hepsine buradan sesleniyorum. 65 yaş üzeri kimse çıkmasın dışarıya. Sağlık hepsinden önemli" dedi.