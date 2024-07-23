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Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada

Bursa’da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: İHA
Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada - Resim: 1

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevreyolu Küçükbalıklı Mahallesi yakınlarında kameraya kaydedilen nakliye firmasına ait kamyon, eşya dolusu yükle kilometrelerce ilerledi. 

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Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada - Resim: 2

Eşyalarının düşmemesi için kendi canlarını tehlikeye atan 2 çalışan ilginç görüntüler oluşturdu. 

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Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada - Resim: 3

O anları hayretle izleyen trafikteki sürücüler, korna ve selektör atarak uyarıda bulunsa da sürücü uyarıları dikkate almadan yoluna devam etti. İlginç yolculuk kameraya saniye saniye yansıdı.

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Evden eve ''kelle koltukta'' nakliyat kamerada - Resim: 4
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