Eve dönmeyen kız çocuğunun ailesi ortalığı ayağa kaldırdı: Taciz iddiasıyla evi bastılar!
İstanbul Sultangazi'de 14 yaşındaki kız çocuğu eve geri dönmeyince, ailesi sokak sokak aramaya başladı. Kızın bir erkekle görüldüğünü öğrenen aile, şüphelinin evine giderek taciz iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Emniyette ifade veren kız çocuğu, taciz iddialarını kabul etmedi.
Kaynak: DHA
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evden çıkan Z.V. geri dönmeyince ailesi mahallede arama yapmaya başladı.
1 / 5
Genç kızın bir erkekle görüldüğünü öğrenen aile, kızlarının tacize uğradığını öne sürerek şüphelinin evine giderek ailesi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede tekme yumruklu kavgaya dönüştü.
2 / 5
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki kavgayı ayıran polis, Z.V.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.
3 / 5
Z.V., burada verdiği ifadede tacize uğramadığını söyleyerek iddiaları reddetti. Gözaltına alınan erkek arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)
4 / 5