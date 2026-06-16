Eve hapsedilen kadının imdadına KADES yetişti!

Camı Kırdı, Asma Kilidi Geçemeyince KADES'e Sarıldı

Sabah saat 10.00 sularında 68. Sokak'ta meydana gelen olayda, mağdur kadın önce kendi imkanlarıyla hapis tutulduğu yerden kaçmayı denedi. Evin geniş camını kırarak bahçeye çıkmayı başaran İ.E.H., dış kapının da sağlam bir asma kilit ile dışarıdan kilitlendiğini fark etti. Kadın, akıllı telefonunda yüklü olan KADES uygulaması üzerinden tek tuşla emniyet güçlerine sessiz ve anlık bir şekilde konumunu bildirdi.