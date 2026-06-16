Eve hapsedilen kadının imdadına KADES yetişti!
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yakını tarafından asma kilitlerle eve hapsedilen yabancı uyruklu kadın, KADES uygulaması üzerinden yaptığı tek tuşluk yardım çağrısıyla kurtarıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir yakını tarafından asma kilitlerle eve hapsedilen 31 yaşındaki yabancı uyruklu İ.E.H., İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gönderdiği acil konum çağrısı sayesinde polis ve itfaiye ekiplerince sağ salim kurtarıldı.
Camı Kırdı, Asma Kilidi Geçemeyince KADES'e Sarıldı
Sabah saat 10.00 sularında 68. Sokak'ta meydana gelen olayda, mağdur kadın önce kendi imkanlarıyla hapis tutulduğu yerden kaçmayı denedi. Evin geniş camını kırarak bahçeye çıkmayı başaran İ.E.H., dış kapının da sağlam bir asma kilit ile dışarıdan kilitlendiğini fark etti. Kadın, akıllı telefonunda yüklü olan KADES uygulaması üzerinden tek tuşla emniyet güçlerine sessiz ve anlık bir şekilde konumunu bildirdi.
İtfaiye ve Polisten Kurtarma Operasyonu
KADES çağrısının emniyet sistemine düşmesinin hemen ardından, konum doğrulama teknolojisi sayesinde dakikalar içinde olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, asma kilidi kırıp, İ.E.H.’yi evden çıkardı. İ.E.H., şikayetçi olacağını belirterek, polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.