Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü

HIRSIZLAR KISA SÜREDE ÇALDIKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 4 kadının kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ş. U. (22), A. Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, 2 kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 altın bilezik, cep telefonu, 3 kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.