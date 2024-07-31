Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü
İstanbul Bahçeşehir'de gündüz vakti evlere girerek hırsızlık yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı. Evlerden birinde bulunan köpeğin hırsızları izlediği anlar kameraya yansıdı.
Bahçeşehir, 2.Kısım Mahallesi, Şehit Furkan Işık Bulvarı'nda yaşayan F.A.'ya ait eve 26 Temmuz Cuma günü hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları pahalı kol saatleri, altın ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada evdeki güvenlik kameraları izlendi.
Eve giren 4 kadının hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde kapı kilidini kıran hırsızların kısa süre içinde evde buldukları eşyaları yanlarına alarak kaçtıkları görüldü.
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÜLÜMSETTİ
Görüntülerde evde tek başına bırakılan köpeğin hırsızları meraklı gözlerle dakikalarca izlediği görüldü. Evin salonundaki koltuğa çıkarak hırsızları izleyen köpek zaman zaman kuyruk salladı. Hırsızların evden ayrılmasının ardından köpek koltuktaki uykusuna devam etti.
HIRSIZLAR KISA SÜREDE ÇALDIKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 4 kadının kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ş. U. (22), A. Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, 2 kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 altın bilezik, cep telefonu, 3 kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.