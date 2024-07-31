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Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü

İstanbul Bahçeşehir'de gündüz vakti evlere girerek hırsızlık yapan 2'si çocuk 4 kişi yakalandı. Evlerden birinde bulunan köpeğin hırsızları izlediği anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü - Resim: 1

Bahçeşehir, 2.Kısım Mahallesi, Şehit Furkan Işık Bulvarı'nda yaşayan F.A.'ya ait eve 26 Temmuz Cuma günü hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları pahalı kol saatleri, altın ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada evdeki güvenlik kameraları izlendi. 

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Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü - Resim: 2

Eve giren 4 kadının hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde kapı kilidini kıran hırsızların kısa süre içinde evde buldukları eşyaları yanlarına alarak kaçtıkları görüldü.

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Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü - Resim: 3

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÜLÜMSETTİ

Görüntülerde evde tek başına bırakılan köpeğin hırsızları meraklı gözlerle dakikalarca izlediği görüldü. Evin salonundaki koltuğa çıkarak hırsızları izleyen köpek zaman zaman kuyruk salladı. Hırsızların evden ayrılmasının ardından köpek koltuktaki uykusuna devam etti.

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Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü - Resim: 4

HIRSIZLAR KISA SÜREDE ÇALDIKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak 4 kadının kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Ş. U. (22), A. Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, 2 kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 altın bilezik, cep telefonu, 3 kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.

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