Eve molotofkokteylli saldırı! 4 ay önce annesinin evi de yakılmış

Olay, saat 19.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1445 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., ailesi ile davet üzerine bir yakınlarına iftara yemeğine gitti. Ö. ailesi evden çıktıktan kısa süre sonra bisiklet ile evin yanına gelen 2 kişi, salon kısmının camını kırıp, içeriye molotofkokteyli atıp kaçtı.