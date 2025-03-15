Eve molotofkokteylli saldırı! 4 ay önce annesinin evi de yakılmış
Karaman'da bir eve molotofkokteyli atıldı. Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 4 ay önce ev sahibinin annesine ait evin de aynı şekilde yakıldığı ortaya çıktı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1445 Sokak’ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., ailesi ile davet üzerine bir yakınlarına iftara yemeğine gitti. Ö. ailesi evden çıktıktan kısa süre sonra bisiklet ile evin yanına gelen 2 kişi, salon kısmının camını kırıp, içeriye molotofkokteyli atıp kaçtı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.
İtfaiyenin erken müdahalesi sonucu yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Ev ve çevresinde inceleme yapan ekipler, molotofkokteylini atan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Ev sahibi M.Ö.'ın eşi S.Ö., “Bir akrabamızın evine iftar yemeğine gitmiştik. Oradayken komşum beni aradı ‘Evin yanıyor koş’ dedi. Bir bardak su içmeden buraya geri geldik. Salonun camını kırmışlar, içeriye molotofkokteyli atmışlar” dedi.