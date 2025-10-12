  1. Anasayfa
  4. Evi alevlere teslim olan kadın pencereden atladı

Evi alevlere teslim olan kadın pencereden atladı

Bartın'da tek katlı ahşap evde çıkan yangında, pencereden atlayan 61 yaşındaki kadın hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaynak: DHA
Paşalılar köyü Yaylacık Mahallesi’ndeki M.Ö. adlı kadının yalnız yaşadığı tek katlı evinde saat 02.00 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımın halıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede evi sararken, Ö. canını kurtarmak için pencereden atladı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Hafif yaralanan M.Ö., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

