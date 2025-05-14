Evi terk eden eşinin kapısına dayandı, ortalığı cehenneme çevirdi
İstanbul Fatih'te bir kişi, evi terk ettiği öne sürülen eşi N.K.'nin ailesinin evine gidip tehdit etti. Eşinin ağabeyine ait otomobili ateşe verip kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, 10 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, İ.K. ile eşi N.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine çift kavga ettikten sonra N.K. evi terk ederek ailesinin evine döndü.
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Eşinin ailesinin evinin önüne giden İ.K., eşine tehditler savurduktan sonra N.K.'nin cezaevinde olan ağabeyine ait park halindeki aracı kundakladı.
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TUTUKLANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kundaklanan aracı kısa sürede söndürürken polis ekipleri ise şüpheli İ. K.'yı yakalamak için harekete geçti.
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
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