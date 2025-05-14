Evi terk eden eşinin kapısına dayandı, ortalığı cehenneme çevirdi

Olay, 10 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, İ.K. ile eşi N.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine çift kavga ettikten sonra N.K. evi terk ederek ailesinin evine döndü.