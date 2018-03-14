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  3. 14 Mart 2018 16:59

Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler !

Bursa'da polisin yaptığı bir baskında evin içini uyuşturucu tarlasına çeviren 3 kişi gözaltına alındı.

Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler !

Bursa'da, narkotik ekiplerinin şafak baskınında, evin içini uyuşturucu tarlasına dönüştüren üç kişi gözaltına alındı.

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Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler !

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamete baskın yapan ekipler, evin içerisinde uyuşturucu madde yetiştiren iki kişiyi gözaltına aldı.

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Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler !

Yapılan aramalarda uyuşturucu imali için kurulan özel sistem ve düzenekler ortaya çıktı. Yüklü miktarlarda Hint keneviri, ectasy hap, sentetik ecza hapları, çıkılar halinde paketlenmiş metamfetamin ile iki adet hassas terazi ele geçirilildi.

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Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler !

Gözaltına alınan M.K., R.T. ve E.E.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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