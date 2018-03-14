Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler !
Bursa'da polisin yaptığı bir baskında evin içini uyuşturucu tarlasına çeviren 3 kişi gözaltına alındı.
Bursa'da, narkotik ekiplerinin şafak baskınında, evin içini uyuşturucu tarlasına dönüştüren üç kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Osmangazi ilçesinde bulunan bir ikamete baskın yapan ekipler, evin içerisinde uyuşturucu madde yetiştiren iki kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda uyuşturucu imali için kurulan özel sistem ve düzenekler ortaya çıktı. Yüklü miktarlarda Hint keneviri, ectasy hap, sentetik ecza hapları, çıkılar halinde paketlenmiş metamfetamin ile iki adet hassas terazi ele geçirilildi.