Evi var ama yolu yok: 62 yaşındaki vatandaşın evine ulaşmak için çektiği çile kamerada
Sakarya'da yaşayan 62 yaşındaki vatandaş yıllardır çözüme kavuşturulamayan yol mağduriyetiyle mücadele ediyor. Prefabrik evine ulaşmak için her gün başkasının tarlasından yürümek zorunda kalan vatandaş, acil durumlarda ambulans veya itfaiyenin eve ulaşmasının imkansız olduğunu belirterek yetkililerden yardım bekliyor.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki E.Y., yıllardır süren ulaşım engeli nedeniyle hayatını zor şartlar altında sürdürüyor. Yaklaşık 10 yıl önce Kaymakamlık desteğiyle inşa edilen prefabrik evine giden tek ulaşım yolu, arsanın yeni sahibi tarafından tel örgülerle kapatıldı.
E.Y.’nin en büyük endişesi, sadece günlük yaşamındaki zorluklar değil, yaşanabilecek olası acil durumlar. Yaşlı adam, "Evimin yolu yok. Hastalansam ambulans, yangın çıksa itfaiye evime ulaşamayacak. 10 yıldır tarlalardan geçerek evime varmaya çalışıyorum. Artık sağlığım da el vermiyor" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.
Eskiden mahalle sakinlerinin kullandığı ve açık olan güzergâhın, mülkiyet el değiştirdikten sonra kapatılmasıyla E.Y. kendi evinde hapis hayatı yaşar hale geldi.
Her gün tarlalardan yürüyerek adresine ulaşmaya çalışan E.Y., zaman zaman yorgunluk ve sağlık sorunları nedeniyle ciddi tehlikeler atlattığını belirtiyor.