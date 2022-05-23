''Evim'' mağdurları TMSF'nin kapısına dayandı! ''Devlet el koydu, bizim suçumuz yok''

"ARTIK BİZİM İÇİN NUR MESELESİ"

Mağdur olduklarını söyleyen Nurcan Alpaydın "Katılım paylarının yüzde yirmisi ödenecek gerisi ödenmeyecek deniyor. Yeni sözleşmeye tabi olacaksınız deniyor. 2 Temmuz'da firmalar kapatıldı. Ben Temmuz'un yirmisinde ev teslim alacaktım. Toplamda iki firmaya üyeydim. 210 bin alacaktım. O zamanki para ile şu anki paranın değeri bir değil. Ben o 210 bin liraya dolar alsaydım belki şuan paran 500 bin olacaktı. Şimdi geri çekilmek istesek bize o paranın yüzde yirmisini verecekler. Devam etmek isteyenlere yeni sözleşmeye tabi olacaklar. Tekrardan mağdur olacaklar. İnsanların ödeme gücü yok. Ben Artvin'den geliyorum. Alacağım paranı çoğunu yollarda harcadım. Ama onur meselesi olduğu için devam ediyorum" diye konuştu.