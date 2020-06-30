Evin bodrumunda bulunan iskeletin sırrı çözüldü

'BU DOĞAL OLUŞUMU NEDENİYLE KIYMETLİ BİR HAYVAN'

Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, "Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş ama çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut ancak tabi nadir görülüyor" dedi.